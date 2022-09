Materazzi in vacanza in Salento con Duncan. Messaggio per Giuliano: «Mi manchi»

Marco Materazzi, che a Lecce è nato nel 1973, ha trascorso l'ultimo weekend in Salento. Ha vissuto un paio di giorni di relax, a Masseria Corsano, a Nardò. Con lui c'è anche Alfred Duncan, attualmente centrocampista della Fiorentina. Da Materazzi, già campione del mondo nel 2006, protagonista del Triplete con l'Inter, un messaggio per Giuliano Sangiorgi: "Miss you here". Anche perché il frontman dei Negramaro è a Saint-Vincent, da dove partirà la tournèè tra due giorni.

Perché Materazzi è nato a Lecce

Marco Materazzi è nato a Lecce perché in quegli anni il padre, Beppe, allenava i giallorossi. Nel corso degli anni ha vissuto anche a Bari, sempre per gli impegni da allenatore del padre. Ha deciso, in questo caso, di passare qualche giorno in Salento.