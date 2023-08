Mancini dimesso, la madre dell'ex Ct (avvisata dalla cugina): «Non ha mai superato la morte di Vialli, erano legatissimi»

Roberto Mancini non è più il commissario tecnico della Nazionale di calcio italiana. Una notizia che ha scioccato il mondo del calcio italiano. Aumentano, infatti, le ipotesi sul perché l'ex allenatore dell'Italia si sia dimesso. Si parla di una faraonica offerta ricevuta per guidare la selezione dell'Arabia Saudita. I media del paese arabo, in particolare il quotidiano sportivo Arriyadiyah, parlano di un'offerta da 40 milioni all'anno fino ai mondiali del 2026. La trattativa dovrebbe chiudersi nelle prossime 24-48 ore

Ad esprimere il suo giudizio anche la madre del «Mancio».

La donna non ha idea del perché il figlio abbia scelto di lasciare la guida della Nazionale e afferma di non esser stata nemmeno a conoscenza della sua decisione.

Spalletti, la clausola col Napoli che frena l'arrivo del tecnico alla Nazionale: ecco cosa prevede

La rivelazione

«L'ho saputo da mia cugina», «sono rimasta sorpresa anche io», confida Marianna Puolo al Qn. La donna non riesce a spiegarsi cosa abbia spinto il figlio a dimettersi da ct. «Lo chiamerò e ci parlerò come ho sempre fatto - dice -. Se vorrà Roberto mi spiegherà perché ha preso questa decisione e noi da genitori gli saremo sempre vicini. Questa sarà sempre casa sua».

«Non abbiamo mai parlato della Nazionale». «Con Roberto non parliamo mai del suo lavoro - precisa la madre -. È stato sempre così il nostro rapporto. Ci interessa solo che stia bene». «Adesso sta in Francia in villeggiatura e ancora non l'ho sentito - rivela Puolo -. Sicuramente più tardi ci parlerò e cercheremo anche noi di capire qualcosa di più». «Roberto ha un cuore grande - sottolinea la madre -. Non ha mai veramente superato la morte di Gianluca Vialli. Era legatissimo a lui».