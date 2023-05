Lecce-Verona 0-1: l'Hellas espugna il Via del Mare

Il Lecce torna indietro e dopo un periodo di forma, brillantezza e bel gioco, cede il passo al Verona nello scontro diretto del Via del Mare. Basta un gol di Ngonge, in una partita con pochi spunti e tanta noia. Serviva un episodio a una delle due per sbloccarlo, lo trova l'Hellas, che a metà secondo tempo trova in Ngonge l'uomo della domenica: è bravo ad accentrarsi e calciare dove Falcone, che pure aveva fatto una gran partita, non può arrivare. Più Hellas che Lecce al conto dei punti: la squadra gialloblù aveva colpito una traversa dopo meno di due minuti. I giallorossi avevano reagito ma senza creare grandi occasioni nel corso di un primo tempo molto compassato.

Nella ripresa, stesso copione. Il Lecce sembra partire meglio, Gallo avrebbe sul piede l'occasione per spaccare in due la partita, ma sbaglia il suggerimento per Ceesay, che era solo nel cuore dell'area di rigore. Tre minuti dopo il gol del Verona. Nel finale il Lecce ci crede e ci prova, ma l'occasione più interessante viene sprecata da Banda: palo, ma c'era fuorigioco. Alla fine della partita fischi di una parte della Nord per la squadra.

Lecce-Verona, rileggi diretta testuale

46' Tiro di Hjulmand dal limite, centrale, Montipò c'è.

43' Lazovic lascia il posto a Terraciano.

43' Banda si mette in proprio dal limite e calcia a giro: bravo Montipò.

41' Ammonito Ngonge per un fallo su Gallo.

38' Lecce a trazione anteriore: dentro Colombo per Oudin.

37' Ammonito Montipò per aver perso troppo tempo prima di un rilancio.

36' Il Lecce reclama un calcio di rigore per una spinta su Strefezza.

35' Ammonito Oudin per proteste a centrocampo.

34' Che occasione sprecata dal Lecce! Banda tutto solo calcia sul palo - con deviazione del portiere -, poi arriva il fischio dell'arbitro per un dubbio offside. Buono l'intervento di Montipò.

27' Dentro Gonzalez per Blin e Banda per Di Francesco. Baroni prova a ravvivare la manovra.

26' Il Verona è in vantaggio: Ngonge dal limite dell'area di rigore lascia partire un bolide, sul quale non ci è arrivato Falcone.

25' Doppio cambio Hellas: dentro Sulemana e Depaoli, fuori Faraoni e Duda.

23' Lecce a un passo dal vantaggio. Bella azione sulla sinistra, Gallo serve Ceesay, solo in area, esce Montipò e riesce a intercettare. Poco dopo il tentativo di Di Francesco.

20' Cambio nel Verona: fuori Verdi, dentro Ngonge.

15' Abildgaard pericolosissimo di testa, Falcone è bravo e la alza in calcio d'angolo.

11' Bella giocata di Di Francesco, servito da Gallo in area di rigore: controllo e tiro, di poco alto.

7' Ammonito Magnani per un fallo a metà campo.

5' Sul calcio d'angolo Baschirotto di testa spedisce a lato di poco.

4' Azione pericolosa del Lecce dalla sinistra, calcio d'angolo. Due a uno per l'Hellas il conto dei corner.

2' Dato spettatori: 24.768 spettatori presenti. In stagione numeri migliori solo contro Napoli, Milan, Lazio, Juventus, Fiorentina e Inter.

1' Inizia il secondo tempo, nessun cambio.

A fine primo tempo 0-0 tra Lecce e Verona. Partita nella quale prevale la noia, a fronte di poche occasioni da gol e nessuno spunto degno di nota. L'unica vera palla gol arriva dopo neppure due minuti di gioco: Djuric di testa colpisce la traversa, da pochi metri. Poi quasi il nulla. L'Hellas costruisce un'altra azione simile, con Djuric al tiro di testa ma senza esiti perché Falcone e bravo a volare e dire no. Il Lecce risponde con un tiro ribattuto di Gendrey, ci crede quando il Verona abbassa il ritmo ma per creare qualcosa serve una rovesciata di Di Francesco. La squadra di Baroni disputa una prima frazione di grande equilibrio e pazienza.

45' Di Francesco ci prova in rovesciata dal limite dell'area di rigore, palla fuori.

40' Il Verona perde troppo tempo in area, il Lecce prova ad approfittarne. Non ci riesce.

36' Gran botta di Gallo dal limite dell'area di rigore: palla alta di non troppo.

34' Ammonito Abildgaard per un'entrata scomposta su Strefezza.

28' Tiro sbilenco del Verona, dalla lunga distanza. Partita molto equilibrata e piuttosto noiosa.

25' Si accende la partita anche sugli spalti. Il Lecce prende coraggio.

19' Ammonito Faraoni, lamentava un fallo e ha ecceduto nelle proteste.

15' La risposta del Lecce: Gendrey va al tiro dal limite, palla ribattuta.

10' Il Lecce gioca, cerca di mettere in difficoltà l'avversario ma è il Verona ad avere le migliori occasioni. Bravo Falcone su Djuric, che di testa si era reso pericoloso.

2' Traversa del Verona! Cross dalla sinistra, Djuric di testa colpisce in pieno in legno.

1' Partita iniziata!

20.30 Spettacolo in campo con gli sbandieratori.

20.25 Buonasera dallo stadio Via del Mare di Lecce e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Verona. Le squadre effettuano il riscaldamento.

Lecce-Verona, vale tutto. Per il Lecce è la possibilità di andare a +7 sugli scaligeri e sullo Spezia e chiudere virtualmente il discorso salvezza, tornando a un ampio margine di vantaggio. Per l'Hellas è invece l'occasione di riaprire tutto, riavvicinare la squadra di Baroni e tenere tutto in piedi fino alla fine del campionato. Segui la partita in diretta sul sito di Quotidiano.

Lecce-Verona, le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Lazovic; Duda, Verdi; Djuric. All. Zaffaroni