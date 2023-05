Il Lecce non punge, solo un pari con lo Spezia. Appuntamento con la salvezza rimandato

Ci sarà ancora da soffrire. Il Lecce rimanda l'appuntamento con la salvezza, pareggia con lo Spezia e rimane a +2 sui liguri e va a +3 sul Verona, sconfitto ieri a Bergamo. Ci si attendeva un Lecce famelico, ma così è stato solo in una fase della ripresa. Per il resto gra da pareggio giusto, con lo Spezia che in alcuni momenti ha spinto un po' di più. Finisce 0-0 una partita nella quale il primo tempo è stato appannaggio degli ospiti, nella ripresa il Lecce ha fatto un po' meglio. Nzola lancia subito un segnale e dopo un quarto d'ora tira fuori di poco. Pur senza grandi occasioni, i liguri creano qualcosa in più. Nel secondo tempo il Lecce ci prova con Strefezza un paio di volte, l'ingresso di Ceesay per un evanescente Colombo accende i giallorossi ma non serve. Nzola si divora il gol del vantaggio su un corner, e a tempo quasi scaduto Falcone dice di no a Ekdal. Piovono fischi dalla Nord, il resto dello stadio prova a tirare su il Lecce. Ancora due partite, ci sarà da soffrire.

Lecce-Spezia, rivivi il live

46' Spezia a un passo dal vantaggio: Ekdal a botta sicura da due metri, miracolo di Colombo.

43' Spezia pericoloso in avanti. Intanto la Curva Nord contesta il diesse Pantaleo Corvino, qualche fischio dal resto dello stadio.

40' Agudelo pericoloso dal limite dell'area: palla fuori di poco.

34' Risposta del Lecce: centrale la botta di Strefezza.

33' Occasionissime Spezia. Su corner, Nzola tutto solo spedisce a lato da due passi.

30' È salito in cattedra Strefezza, un paio di buone giocate.

28' Esposito ci riprova su punizione: palla troppo alta.

24' Due volte pericoloso Strefezza in pochi secondi. Poi Nzola spreca in contropiede. Si accende la partita.

22' Contropiede pericoloso e ben gestito dal Lecce, calcio d'angolo.

19' Tiro da fuori di Strefezza: respinto.

16' Il Lecce adesso prova a spingere, sospinto dal pubblico. Bella giocata di Blin. Poco fa Strefezza ha cercato Askildsen in area, ma quest'ultimo ha sbagliato l'appoggio.

14' Nel Lecce dentro Ceesay e Askildsen per Colombo e Gonzalez.

13' Cross di Gallo dalla sinistra, nulla di fatto.

A breve i primi cambi nel Lecce.

6' Sulla punizione Esposito non ripete la prodezza fatta contro il Milan e colpisce la barriera.

4' Umtiti ferma Nzola che sembrava lanciato a rete: calcio di punizione dai 20 metri per lo Spezia e giallo per il francese.

3' Bella giocata di Strefezza sulla destra, cross al centro, ma troppo lungo.

2' Oudin cerca dentro Colombo, che non attacca lo spazio.

1' Partita ricominciata

Un Lecce opaco, con poche idee, pareggia a fine primo tempo con lo Spezia. Risultato fermo sullo 0-0, in una partita che si configura come spareggio per la salvezza. In caso di vittoria i giallorossi prenderebbero il largo sui liguri e sul Verona. Baroni ha scelto Colombo dal 1', con Strefezza e Di Francesco a supporto. Il Lecce, però, gira poco. Tanto che è lo Spezia ad avere le occasioni migliori: Nzola, pericolo numero uno per Baschirotto e Umtiti, ci ha provato in un'occasione in avvio. Poi Shomurodov e ancora qualche incursione pericolosa. La risposta del Lecce in un paio di tiri, senza esiti, di Blin. Alla fine del primo tempo l'invito della Curva a tirare fuori gli attributi.

Lecce-Spezia, la diretta del primo tempo

45' Fine primo tempo

40' Oudin crossa su punizione: troppo lunga per tutti.

39' Lecce un po' in difficoltà, la Nord incita i giallorossi: "All'attacco"

33' Strefezza per Di Francesco: apertura a memoria, ma l'esterno ex Spal non riesce a trovare il cross.

29' Pericoloso lo Spezia: Shomurodov sfonda sulla sinistra, cerca dentro Nzola, anticipato da un buon intervento di Baschirotto. Contropiede in quattro contro quattro, con il Lecce che si è esposto a un enorme rischio.

28' Oudin pennella su calcio di punizione, Blin in scivolata calcia troppo alto.

24' Il Lecce ha qualche difficoltà a far girare il pallone quando deve affondare il colpo.

22' Gara di grande equilibrio ma fin qui lo Spezia è riuscito ad arrivare al tiro con più facilità rispetto al Lecce.

20' Pericoloso lo Spezia: palla in area, Shomurodov cerca la conclusione, palla deviata in corner.

10' Il Lecce cerca di spingere sulle fasce, fin qui gara molto equilibrata.

8' Conclusione alta di Blin dal limite.

6' Lo Spezia pericoloso: al tiro Nzola da fuori, a lato.

4' Risponde lo Spezia, con Nzola, che controlla sul filo del fuorigioco. Copre bene la difesa giallorossa.

2' Subito il Lecce prova ad attaccare, sospinto dal pubblico del Via del Mare.

1' Partita iniziata. Calcio d'inizio dello Spezia.

12.25 Lo speaker annuncia le formazioni: tutto pronto al Via del Mare

12.15 Lentamente lo stadio si riempie. Si va verso il record stagionale di spettatori.

12.10 Buongiorno e benvenuti allo stadio Via del Mare di Lecce, dove a breve inizierà la partita tra Lecce e Spezia.

Lecce-Spezia, il pre-partita

Lecce-Spezia vale di nuovo la Serie A. Come nel maggio del 2019, quando un successo spalancò ai salentini il ritorno in A dopo l'inferno della C e il purgatorio della B. Oggi vale la salvezza, che il Lecce non conquista nel massimo campionato da 13 anni. È la partita dell'anno ma è soprattutto un match point per la permanenza in A. In caso di vittoria i giallorossi andrebbero a +5 su Spezia e Verona, a due partite dal termine, dovendo poi soltanto attendere l'aritmetica per festeggiare.

Lecce-Spezia, il tabellino live

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez (14' st Askildsen), Blin, Oudin; Strefezza, Colombo (14' st Ceesay), Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Pongracic, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Voelkerling, Maleh, Hjulmand, Lemmens, Cassandro, Pezzella. Allenatore: M. Baroni

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou, Gyasi (38' st Ferrer); Bourabia (18' st Zurkowski), Ekdal, Esposito, Reca; Shomurodov (18' st Agudelo), Nzola. A disposizione: Zoet, Marchetti, Verde, Krollis, Kovalenko, Cipot. Allenatore: L. Semplici



Arbitro: Maurizio Mariani della sez. di Aprilia

Assistenti: Filippo Meli della sez. di Parma - Stefano Alassio della sez. di Imperia

IV Ufficiale: Ermanno Feliciani sez. di Teramo

VAR: Paolo Mazzoleni sez. di Bergamo

AV​AR: Oreste Muto sez. di Torre Annunziata

Note - Angoli: 2-4. Spettatori: 26.022 (19.948 abbonati). Incasso: 442.517 euro (compresa quota abbonamenti). Ammoniti: 4' st Umtiti, 14' st Wisniewski.