Lecce, con lo Spezia è uno spareggio per la salvezza. Fischio d'inizio alle 12.30

In unstracolmo di, praticamente tutti di fede giallorossa (circa 200 i supporter ospiti),si affrontano oggi all’ora di pranzo in una partita che ha tanto il sapore diper la. A 270 minuti dalla fine del campionato di serie A 2022-2023, ai giallorossi si presenta l’opportunità di staccare le inseguitrici, Hellase Spezia, attualmente al terz’ultimo posto in classifica con un ritardo di 2 punti. E non è tutto perché il Verona ha già giocato ieri pomeriggio, uscendo con le ossa rotte dal confronto con l’Atalanta (1-3). Ora agli scaligeri restano altre due cartucce da sparare nella volata finale: domenica prossima contro Empoli (in casa) e poi nell’ultima giornata con il Milan (in trasferta). Di conseguenza, la sfida odierna con lo Spezia diventa cruciale per la permanenza nell’Olimpo del calcio italiano della squadra salentina. Umtiti e compagni però questa volta non dovranno ripetere l’errore commesso poche settimane fa contro il Verona: come ha ben detto alla vigilia il tecnico Baroni, questa partita va giocata senza timore e con la convinzione di potercela fare.Certo, non è stata affatto una settimana tranquilla per il Lecce. L’muscolare di cui è stato vittima martedì scorso capitatoha fatto scattare l’allarme in casa giallorossa. Dopo una prima valutazione medica, seguita da una serie di esami strumentali, ieri mattina il capitano è stato sottoposto a nuovi accertamenti il cui esito ha dato qualche speranza in più a mistere a tutto lo staff. Stamattina, a poche ore dal fischio d’inizio di Lecce-Spezia, fissato per le ore 12.30, Hjulmand effettuerà un provino dopodiché verrà presa una decisione sul suo impiego. Trattandosi però di un problema di natura muscolare è assolutamente necessario andare con i piedi di piombo per non correre il rischio di aggravare ulteriormente la situazione. Mister Baroni ovviamente ha già in mente le mosse da compiere. In caso di necessità, toccherà aprendere il posto del capitano in cabina di regia. Di conseguenza, con l’accentramento di Blin ci sarà anche l’innesto in mediana di uno trae Maleh, con lo spagnolo in vantaggio sull’ex calciatore di Venezia e Fiorentina. Nessun dubbio invece sulla presenza di Oudin nella veste di mezzala sinistra. Per il resto, in difesa è pressocché scontata la conferma di Gendrey e Gallo sulle corsie esterne con Baschirotto e Umtiti centrali mentre in attacco saràa prendere il posto dello squalificato Banda. Dopodiché toccherà a Baroni sciogliere il solito dubbio per il ruolo di attaccante centrale tra Ceesay e Colombo.Lo Spezia di misterè giunto ieri nel Salento con 20 elementi al seguito. Per la gara odierna torna a disposizione Agudelo mentre sono indisponibili i difensori Caldara (infortunato) e Amian (squalificato). Il modulo, quasi certamente, sarà il 3-5-2 con Shomurodov schierato in attacco al fianco del bomber, portato in Italia dall’attuale ds giallorosso Stefano Trinchera. Dirigerà l’incontro l’arbitrodi Aprilia.