Lecce-Napoli, i tifosi azzurri lanciano fumogeni verso la Curva Sud. Il racconto sui social: «Mio figlio in lacrime, non è calcio»

Lancio di fumogeni e di oggetti vari dal settore ospiti verso la Curva Sud durante Lecce-Napoli. Il racconto arriva dai social, direttamente da alcuni tifosi giallorossi presenti allo stadio. C'è chi racconta di aver dovuto portare via il proprio figlio in lacrime. E lo sfogo su Facebook diventa virale: «Siamo in Curva Sud. Vicino settore ospiti. All'improvviso il pomeriggio di festa di mio figlio è diventato di terrore. Vedere volare diversi fumogeni (e non solo), uno arrivato anche nelle nostre vicinanze. Le urla giustamente contrariate dei nostri tifosi e noi che in fretta cercavamo di allontanarci da questa zona calda. Mio figlio in lacrime. Mi auguro che contro la tifoseria napoletana ci sia una presa di posizione con punizione esemplare.

Capisco gli sfottó, gli insulti, allo stadio ci si va anche per sfogarsi da una giornata pesante di lavoro, ci sta tutto. Ma arrivare a questo, sapendo che dei bambini sono presenti tra il pubblico, no, non va bene».

Questo è solo uno dei tanti messaggi presenti in rete di questo tenore. Nel corso della ripresa dal settore ospiti è partito qualche fumogeno che ha rischiato di colpire i tifosi del Lecce assiepati in Curva Sud. Con qualche scambio di battute, a distanza, non proprio affettuose. I supporters del Lecce, sui social, chiedono provvedimenti. La partita di ieri rischia di lasciare dietro di sè polemiche e di acuire la rivalità. E pensare che a fine partita Rudi Garcia aveva elogiato i tifosi del Lecce per gli applausi alla propria squadra nonostante la sconfitta.