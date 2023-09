D'Aversa ammette: «Ci è mancata la cattiveria, Napoli con più qualità». Rudi Garcia applaude i tifosi del Lecce

Rammaricato, ma la sconfitta fa parte del percorso. Roberto D'Aversa ammette che il suo Lecce, contro il Napoli, ha concesso troppo. «Eravamo partiti bene, abbiamo subito gol su palla inattiva, dove abbiamo commesso degli errori ma non posso rimproverare niente dal punto di vista dell'impegno ai miei ragazzi. Avremmo potuto pareggiare nel primo tempo oppure riaprirla nel secondo tempo, dopo il 2-0. Quel secondo gol ci ha sicuramente tagliato le gambe», dice il tecnico a Dazn.

«Le due sconfitte ci dicono qual è il percorso che dobbiamo fare. C'è rammarico perché in entrambe le prestazioni abbiamo concesso qualcosa. Mi riferisco al secondo gol, ad esempio. E non abbiamo avuto la determinazione e la cattiveria per far gol. Ci è mancata la volontà di andare a fare male. A differenza della gara contro la Juventus abbiamo avuto le occasioni ma siamo qui a commentare un 4-0», aggiunge D'Aversa.

Rudi Garcia apprezza i tifosi

E spiega: «Avremmo dovuto avere maggior cattiveria, poi è chiaro che c'è la qualità che emerge. Loro avevano tanta qualità, ma ha fatto la differenza la determinazione. Vedere Kvara che rincorre Gendrey per 50 metri sull'1-0, ti fa capire tante cose. Abbiamo fatto delle buone cose ma abbiamo anche commesso degli errori e abbiamo concesso troppo. Non si può lasciare così tanto a una squadra con quelle qualità».

Da Rudi Garcia parole al miele per i tifosi del Lecce: «Mi è piaciuta la reazione dei tifosi alla loro sconfitta, si godono un avvio di campionato così. Tutte le tifoserie dovrebbero reagire così dopo una sconfitta. Faranno un bel campionato se rimarranno fiduciosi. Noi abbiamo vinto meritatamente. Abbiamo visto punti forti, ce n’erano tanti, e punti meno forti del Lecce».