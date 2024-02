Lecce-Inter, verso il record di spettatori. Ancora pochi biglietti a disposizione

Verso il record di spettatori al Via del Mare per Lecce-Inter. Sono circa seimila i biglietti venduti ad oggi, che uniti ai 21.247 abbonati potrebbero portare un nuovo primato, superiore a quello di Lecce-Lazio, prima giornata di campionato.Restano a disposizione alcuni biglietti nelle due curve. Si tratta di posti messi in vendita dalla società in un secondo momento, a visibilità limitata. Si tratta di ticket per la Tribuna Est e per la Centrale.

Gli ospiti

Il Settore ospiti risulta infatti già esaurito in ogni ordine di posti da martedì quando è partita la vendita dei biglietti. La squadra nerazzurra ha moltissimi tifosi anche in terra pugliese che non hanno voluto perdere l'appuntamento di domenica al Via del Mare.