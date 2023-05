Hjulmand ko in allenamento: rischia di saltare la sfida con lo Spezia

Brutte notizie per il Lecce. Nel corso dell'allenamento effettuato questo mattina all'Acaya Golf Center il capitano, Morten Hjulmand, ha accusato un problema muscolare alla coscia destra. Le condizioni del centrocampista danese saranno valutate domani all'esito degli esami strumentali cui verrà sottoposto. Un infortunio che arriva a pochi giorni dallo "spareggio" per la salvezza contro lo Spezia. E' inutile dire che - a questo punto - Hjulmand è in forte dubbio per lo contro diretto con i liguri.

Via del Mare: la Tribuna Est verso l'ampliamento

Mentre si va verso il tutto esaurito per Lecce-Spezia, il club di via Colonnello Costadura "informa inoltre che la fase dei lavori di riparazione delle strutture in calcestruzzo armato presso il settore della tribuna est superiore è giunta al completamento dei sub settori ES-5 e ES-6. Pertanto è stata avanzata formale richiesta alla Prefettura di Lecce di convocazione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per consentire di valutare la regolare esecuzione della prima fase degli importanti interventi di rinforzo strutturale.

Nella mattinata di venerdì 19 maggio p.v. sarà eseguito apposito sopralluogo presso il settore Tribuna Est dello stadio comunale e al contempo sarà esaminata la richiesta di incremento parziale della capienza della Tribuna Est Superiore lato Nord (sub settori ES 6 e ES 5) al fine di consentire la messa in vendita di ulteriori n. 920 biglietti in occasione della gara Lecce-Spezia".