Il Lecce pareggia con l'Empoli. Bene diversi elementi tra i giallorossi, brilla Banda, che fa un assist e una gara da incorniciare. Da ricordare anche la prestazione di Baschirotto e Pongracic.



FALCONE 7

Compie due interventi prodigiosi, uno per tempo, sullo scatenato Baldanzi, costretto a masticare amaro.

GENDREY 6,5

Buona prestazione del francese che si sta confermando anche in serie A dopo l'ottima stagione in serie B. È un moto perpetuo sulla fascia destra e assicura un grande contributo ad entrambe le fasi.

PONGRACIC 6,5

Buona la prima per il centrale difensivo arrivato dal Wolfsburg per dare maggiore solidità al reparto centrale giallorosso. Non è ancora al massimo ma è già tanto.

BASCHIROTTO 7

Prestazione da incorniciare per l'ex ascolano, evidentemente stimolato dall'arrivo di Pongracic e Umtiti. La deviazione sul gol dell'Empoli è solo un episodio sfortunato.

GALLO 6

Strappa la sufficienza con un secondo tempo volenteroso, nonostante gli errori tecnici nei cross dal fondo. Ha bisogno di crescere.

HJULMAND 6,5

Il capitano non tradisce mai. Va a tappare i buchi lasciati dai compagni di squadra ed è sempre pronto a dare inizio all'azione.

GONZALEZ 6,5

Nella prima parte del match è poco brillante, la prestazione del canterano del Barca cresce però nella ripresa in cui è uomo ovunque.

STREFEZZA 6,5

Primo gol in serie A con la maglia del Lecce per l'esterno d'attacco brasiliano. Batte Vicario con un classico del suo repertorio, tiro all'incrocio dal limite dell'area di rigore. Peccato per il pallone perso nell'azione del vantaggio empolese.

CEESAY 6

Serata complicata per il gambiano, costretto spesso ad abbassarsi per giocare il pallone. Segna un gol di testa ma viene annullato dal Var per fuorigioco.

ASKILDSEN 6,5

Baroni lo mancia nella mischia all'inizio del secondo tempo e l'ex doriano ripaga la fiducia del tecnico giocando una gara di grande volontà. Prova ad inserirsi negli spazi ma non ha molta fortuna.

DI FRANCESCO 6

Parte dalla panchina, poi una volta in campo si dà da fare per creare problemi ai suoi vecchi compagni di squadra.

BLIN 6,5

Si riprende il posto in mezzo al campo e anche se Baroni lo fa entrare solo nel finale il francese sfrutta l'occasione per orchestrare l'assalto dei giallorossi alla porta di Vicario.

COLOMBO 5

A differenza dei colleghi entrati dalla panchina, l'ex milanista non sfrutta l'occasione. E non è la prima volta.

BARONI 6,5

Il Lecce se la gioca fino alla fine e l'atteggiamento della squadra sicuramente sarà piaciuto al tecnico. Restano gli errori difensivi da eliminare.

Lecce-Empoli, il migliore

BANDA 7,5

Prima da titolare per l'esterno d'attacco dello Zambia e prestazione superlativa al cospetto dei 25mila del Via del Mare. Banda prima regala a Strefezza l'assist della rete dell'1-1 dopodiché costringe Vicario a compiere un miracolo sul suo destro dal limite destinato a finire nel sacco. Chapeau.

Lecce-Empoli, il peggiore

BISTROVIC 5

Altra prestazione insufficiente del croato che denota difficoltà a trovare la giusta dimensione nel campionato di serie a italiano. Nell'azione che porta al gol del vantaggio dell'Empoli, non riesce a rimontare Parisi che calcia senza opposizione. Baroni lo lascia negli spogliatoi a fine primo tempo.