Lecce-Empoli finisce 1-1, con un punto a testa. Empoli in vantaggio al 22' con Parisi che entra in area e col sinistro trafigge Falcone. Pareggio del Lecce al 40’ con Strefezza, che col destro scarica all’incrocio su assist di un Banda. Nella ripresa gol annullato ai salentini. Per i ragazzi di Baroni un'ottima partita ma non arriva la vittoria. E bisogna accontentarsi di un punto.

(Video di Matteo Bottazzo)