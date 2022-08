Lecce-Empoli, Strefezza firma il pareggio: 1-1 al 40'

Giallorossi in campo al Via del Mare per il primo scontro con l’Empoli di mister Zanetti, in occasione della terza giornata del campionato di serie A.

La diretta

Fine primo tempo: Dopo un primo tempo frizzante, il Lecce torna negli spogliatoi sul risultato di 1-1. La formazione guidata da mister Baroni è riuscita a reagire - dopo il gol dell’Empoli siglato da Parisi al 22’ - con una prodezza di Gabriel Strefezza. Il brasiliano ha fatto esplodere il Via del Mare al 40’ scaricando all’incrocio un tiro potente su assist di un Banda incontenibile sull’out di sinistra. I due esterni offensivi sono stati i protagonisti della prima frazione di gioco confezionando altre occasioni da rete. L’Empoli, dal suo canto, è andato vicino al gol anche con Lammers e Baldanzi, ma su quest’ultimo Falcone ha risposto con un grande intervento tenendo la gara in equilibrio.

Pareggio del Lecce al 40’ con Strefezza, che col destro scarica all’incrocio su assist di un Banda incontenibile sull’out di sinistra. Tiro all'incrocio dei pali.

Empoli in vantaggio: Gol dell’Empoli al 22’. I toscani passano in vantaggio con Parisi che entra in area e col sinistro trafigge Falcone.

La squadra di Marco Baroni è a caccia dei primi punti in classifica dopo le due sconfitte consecutive incassate rispettivamente contro Inter e Sassuolo. Per la terza volta di fila i salentini scendono in campo alle 20.45 in uno stadio che ha registra ancora una volta il tutto esaurito.

Le formazioni ufficiali

LECCE: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni.

EMPOLI: Vicario; Stojanovic, Ismajli, De Winter, Parisi; Baldanzi, Marin, Bandinelli; Henderson; Lammers, Satriano. All. Zanetti.