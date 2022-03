Il Lecce e i Bisoli, padre e figlio rallentano la corsa verso la A

"Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? La splendida canzone di Lucio Battisti e Mogol che, scusandoci, prendiamo in prestito frulla nella mente. Complici il Lecce e i Bisoli, destini tornati ad incrociarsi e che, puntualmente, finiscono per complicare i propositi di massima serie del club salentino. Bisoli padre, Pierpaolo, ora allenatore del Cosenza, martedì sera ha rallentato la corsa dei giallorossi verso il primo posto in solitario nel torneo di B. Un 2-2 che, a fine gara, ha fatto registrare momenti di tensione con il collega Baroni per un punto acciuffato fra reciproci rimpianti. Appena tre giorni prima, il sabato precedente, il guizzo di Bisoli figlio, Dimitri, a correggere in rete il rigore parato a un suo compagno, ha impedito al Lecce di vincere col Brescia. Sempre un altro gol di Bisoli figlio, nella partita d'andata, aveva riportato in parità la contesa dopo il vantaggio salentino di Dermaku. Non è tutto: nel match di ritorno dello scorso torneo di B una marcatura di Bisoli junior contribuì a spianare alle "rondinelle" la strada della rimonta, da 0-2 a 2-2. Insomma, il centrocampista 27enne segna ai giallorossi da tre partite di fila e padre e figlio non smettono di intralciare il cammino del Lecce verso la serie A. Forse sarebbe il caso di pensare di ingaggiarli tutti e due, così da non rischiare di trovarseli di nuovo contro.