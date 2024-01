La sfida tra Lecce e Cagliari vale più dei tre punti in palio. A 90 minuti dal termine del girone di andata, la squadra allenata da Roberto D’Aversa occupa una posizione di metà classifica con un bottino importante di 20 punti, frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, 19 gol fatti e 24 subiti. I ragazzi di sir Claudio Ranieri invece al momento condividono il terz’ultimo posto con l’Hellas Verona a quota 14 punti, uno in più dell’Empoli e due del fanalino di coda Salernitana, con uno score di 3 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, 16 reti fatte e 31 subiti.

Alla luce di questa situazione un successo oggi, nell’atto finale del girone di andata, consentirebbe ai salentini di mettere una seria ipoteca sull’obiettivo finale, fermo restando che bisognerà comunque fare ancora tanta strada per raggiungere la salvezza; di contro, una vittoria al Via del Mare darebbe alla formazione sarda la possibilità di staccarsi momentaneamente dalla zona rossa della classifica.

Ma c’è un altro obiettivo oggi nel mirino del Lecce. Battendo il Cagliari infatti la squadra di mister D’Aversa entrerebbe di diritto nella storia del club salentino grazie ai 23 punti conquistati nel girone di andata. Sarebbe il miglior rendimento del Lecce nei campionati di serie A a 20 squadre. Il record al momento appartiene ai ragazzi del tecnico boemo Zdenek Zeman che nella stagione sportiva 2004-2005 girarono con 22 punti all’attivo. Ricordiamo che appena un anno fa, con Marco Baroni in panchina, il Lecce ha svoltato con un bottino di 20 punti in classifica.

Anche in questa occasione mister D’Aversa dovrà fare i conti con le numerose assenze. Banda, Rafia e Touba saranno impegnati in Coppa d’Africa presumibilmente fino alla metà del mese di febbraio (dipenderà ovviamente dal cammino che riusciranno a fare Zambia, Tunisia e Algeria). Non è tutto perché Sansone e Dermaku sono infortunati mentre Almqvist e Pongracic sono stati recuperati in extremis. Lo svedese negli ultimi due mesi ha giocato in totale circa venti minuti nel match casalingo contro il Bologna e di conseguenza gode ancora di una autonomia ridotta. Il croato invece ha saltato per squalifica la sfida con l’Atalanta e in settimana si è allenato pochissimo a causa di una fastidiosa lombalgia. Soltanto stamattina mister D’Aversa prenderà una decisione su entrambi anche se si va verso l’impiego dal fischio d’inizio.

Se Atene piange, Sparta non ride visto che anche mister Ranieri deve affrontare una situazione di emergenza, determinata in parte dalla Coppa d’Africa che priva i sardi di uno dei calciatori africani più interessanti della serie A, Zito Luvumbo.

Lo scontro-salvezza (ore 18) sarà diretto dall’arbitro Davide Massa di Imperia i cui precedenti con il Lecce sono negativi: 2 pareggi e 5 sconfitte. Prima o poi capiterà di vincere.