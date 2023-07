Un pugliese d oc per la Happy Casa Brindisi. Il club biancazzurro ha infatti messo nero su bianco per l’arrivo di Tommaso Laquintana. Classe 1995, il playmaker nativo di Monopoli ha sottoscritto un accordo triennale con la società del presidente Fernando Marino che, da parte sua, non ha perso un minuto di tempo rimediando nell’immediatezza alla partenza (per certi versi inaspettata) di Bruno Mascolo (direzione Virtus Bologna). Un regalo speciale che giunge nel giorno del suo ventottesimo compleanno per il neo giocatore della New Basket, che torna nella sua Puglia da protagonista con la canotta della “Stella del Sud”. « Siamo molto contenti di aver riportato a casa Tommy per i prossimi tre anni » , ha detto il general manager Tullio Marino. « Siamo certi che il giocatore incarnerà lo spirito di una Regione intera su tutti i parquet d’Italia. Una scelta fortemente voluta e condivisa tra società e staff tecnico, tenendo conto che il giocatore è stato già allenato da coach Fabio Corbani ai tempi di Biella ». Tommaso Laquintana ha perfezionato il percorso giovanile nella sua città e mosso i primi passi a Ruvo di Puglia, esordendo giovanissimo fra i senior nella stagione 2011/2012 nell’allora campionato di DNA. Nella stagione seguente si trasferisce al CUS Bari, dove mette in mostra le sue doti tanto da suscitare l’interesse dell’Orlandina Basket, che lo ingaggia e nel 2013 lo fa esordire in A2 appena 18enne.

