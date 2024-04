Italvolley, il ct Ferdinando De Giorgi rinnova fino al 2026

Si è tenuta oggi a Cagliari la riunione del Consiglio Federale, nel corso della quale sono stati deliberati i termini contrattuali del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi per le stagioni 2025-2026. Dopo gli straordinari risultati ottenuti negli ultimi anni, tra i quali spiccano il titolo Mondiale 2022, l'Oro Europeo 2021 e l'ultimo Argento Europeo 2023, il presidente Manfredi ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per prolungare l’avventura del tecnico pugliese sulla panchina azzurra fino al 2026. Il ct De Giorgi, nelle prossime settimane impegnato a ottenere la qualificazione olimpica per Parigi 2024, avrà quindi il compito di guidare la nazionale italiana maschile nella difesa del titolo Mondiale 2025, mentre nel 2026 sarà impegnato di fronte al pubblico italiano nel Campionato Europeo: manifestazione che assegnerà alla squadra vincitrice un posto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

"Siamo davvero felici per il rinnovo di Fefè sulla panchina azzurra - il commento del presidente Giuseppe Manfredi - Oltre ai fantastici risultati conquistati, De Giorgi rispecchia perfettamente lo stile e l'immagine che vogliamo dare della nazionale italiana. Non è un caso la straordinaria ondata di affetto che gli appassionati hanno manifestato durante gli ultimi Europei, così come in altre occasioni. L'obiettivo è continuare quest’avventura, che finora ha regalato grandissime gioie a tutto il movimento della pallavolo italiana". “Sono felice per la fiducia accordatami dal Presidente e dal Consiglio Federale – le parole del ct Fefè De Giorgi - Da parte mia c’era grande voglia di continuare assieme questo percorso, basato sulla progettualità e sui giovani. In questi anni è stato creato un gruppo di lavoro con atleti che hanno grandi margini di miglioramento e l’idea di poter proseguire un’avventura, fino ad ora ricca di soddisfazioni, mi gratifica molto. Ringrazio per la fiducia riposta in me, continueremo a lavorare con il massimo impegno per ottenere i migliori risultati possibili e trasmettere sempre valori positivi.”