Addio a Raffaele Zappia, tecnico del Matino. Portò il baseball nel Salento

Il mondo del baseball piange Raffaele Zappia, coach del Matino. Originario di Alezio, prestava servizio come vigile urbano a Matino, ma era noto per il suo ruolo di allenatore della locale squadra di baseball. Personaggio eclettico, ad Alezio aveva fondato anche una scuola di ballo, "La Perla", che ha formato diversi ballerini. Tra questi, il figlio di Raffaele, Enzo, che di questa passione ne ha fatto anche una professione ottenendo grandi successi a Huston, in Texas, dove vive.

Prima di diventare allenatore, Zappia aveva giocato a baseball: alla fine degli anni ’60 ha militato in serie A nel Cus Genoa. Il suo esordio da allenatore risale invece al 1978 quando a Matino da vita alla Polisportiva Libertas, diventata poi B.C. Matino.

Appena due anni fa aveva ottenuto dal Comitato Nazionale tecnici la “spilla d’oro”, riconoscimento per i 50 anni di attività nel mondo del baseball. A causa dell'emergenza covid, non si era potuta celebrare alcuna cerimonia ufficiale da parte della Federazione italiana Baseball e Softball.

A Matino dal 1978

A Zappia va l’indiscusso merito di aver diffuso la pratica del baseball a Matino e nell'intero Salento. Nella sua carriera ha insegnato a molti giovani l'amore e la passione per questo sport, in Italia ritenuto minore. E con i suoi insegnamenti tecnici ha dato a tanti giovani talenti la possibilità di avviare la propria carriera a livello nazionale e internazionale. Tra gli allievi di Zappia, partiti proprio dalla squadra matinese, vanno menzionati di certo Luigi Carrozza, inserito nel 2020 nella Hall of fame del Baseball italiano e Andrea Castrì, campione europeo con l’Italia nel 1997, che ha persino indossato la maglia degli Yankes di New York.

I successi

Gli anni '80 furono d'oro per la compagine matinese, grazie anche ai campioni che militavano in squadra. La B.C. Matino sbarcò in massima serie, ma dovette rinunciare a disputare il campionato a causa della mancanza dell'impianto di illuminazione del proprio terreno di gioco. Negli anni '90 disputò invece il campionato di Serie B. Negli anni duemila Zappia visse due esperienze lontane dal Salento, prima come manager della nazionale Cadetti Sud e poi come allenatore e responsabile dell'area giovanile del Padova. Ma il richiamo del Salento era ancora forte e tornò per fondare, nella sua Alezio, nel 2006 gli Angels BC.