Il Lecce Primavera è campione d'Italia. Gioia giallorossa al 122'. Esplode la festa

Il Lecce è campione d'Italia Primavera 2022/2023. Dopo 19 anni (ma sempre con Pantaleo Corvino nell'area tecnica) arriva il terzo scudetto per i giallorossi, questa volta a spese della Fiorentina (terza beffa di fila in stagione per i viola dopo le finali perse in Coppa Italia contro l'Inter e in Conference League contro il West Ham). Decide Hasic che, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, realizza il gol della vittoria al 122' minuto con un colpo sottoporta gelando i toscani e regalando ai salentini il campionato.

Una cavalcata inarrestabile

Finisce 1-0, un successo meritato per il tecnico Federico Coppitelli e i suoi ragazzi, sempre in testa nel corso della stagione regolare. Così, dopo la salvezza della prima squadra in serie A, ecco lo scudetto dei ragazzi under 19. Visibilmente emozionato, intervistato da SportItalia, il presidente Saverio Sticchi Damiani ha elogiato il lavoro svolto da Corvino: «E' il nostro valore aggiunto».