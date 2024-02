Il Lecce perde ancora, la fase offensiva proprio non va. Il Torino vince 2-0

Un buon Lecce in fase di contenimento ma nullo nella fase offensiva (dove produce nel primo tempo solo un guizzo di Piccoli su errore di Milinkovic-Savic e nella ripresa un tiraccio di Kaba che poteva sortire l'1-1), perde ancora lontano dal Via del Mare. Dopo il 4-0 a Bologna ecco il 2-0 a Torino sponda granata, al termine di una partita che i giallorossi giocano in maniera ordinata nella prima frazione per poi crollare nella ripresa, quando il Toro (alla ricerca di punti europei) aumenta l'intensità senza tuttavia strafare. Un disimpegno errato favorisce l'1-0 granata di Bellanova, poi Kaba, come detto, si divora il pareggio, Pongracic subisce un'espulsione per secondo giallo e i giallorossi barcollano (gran parata di Falcone su Sanabria). D'Aversa prova a cambiare qualcosa inserendo gli elementi della panchina ma Zapata manda il match in archivio con un colpo di testa dei suoi su cross dalla bandierina. Finisce con il Toro che fa festa e con il Lecce, seguito da oltre 1500 tifosi anche questa volta, a interrogarsi su una prestazione abulica nella metà campo avversaria. Non l'unica di questi tempi. La classifica per il momento dà pochi grattacapi, ma servono immediate risposte, anche se il prossimo avversario si chiama Inter.

Torino-Lecce 2-0

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ilic (43’ st Gineitis), Ricci, Lazaro (31’ st Vojvoda); Vlasic (17’ st Linetty); Pellegri (17’ st Sanabria), Zapata (43’ st Okereke). In panchina: Gemello, Popa, Savva. Allenatore Ivan Juric.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu (34’ st Gallo); Blin (17’ st Kaba), Ramadani, Rafia (17’ st Sansone); Almqvist, Piccoli (34’ st Krstovic), Oudin (28’ st Touba). In panchina: Samooja, Borbei, Venuti, Gonzalez, Berisha, Burnete, Pierotti. Allenatore Roberto D’Aversa.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Marcatori: nel st 5’ Bellanova (T); 35’ Zapata (T).

Note: Espulso: 25’ st Pongracic (L) per doppia ammonizione. Ammoniti: pt 42’ Pongracic (L); 44’ Djidji (T); st 5’ Blin (L); 33’ Dorgu (L). Recupero: pt 0’; st 4’.

La cronaca

94' - Vince il Torino 2-0

80' - Zapata raddoppia per il Torino, colpo di testa vincente su calcio d'angolo. Torino-Lecce 2-0

77' - Il Lecce, in dieci, ci crede. Dentro Gallo e Krstovic al posto di Dorgu e Piccoli

75' - Entra Touba in difesa. Il Lecce torna con due centrali, esce Oudin

71' - Lecce in dieci e Falcone compie una grande parata su colpo di testa di Sanabria da pochi metri

70' - Kaba si divora il pareggio e Pongracic si fa espellere.

Cartellino rosso e Lecce anche in dieci uomini.

68' - Kaba si divora il pareggio: era solo, lanciato in area, ma ha tirato di esterno destro invece di incrociare con l'interno

61' - Nel Lecce Kaba e Sansone rilevano Blin e Rafia; nel Torino dentro Sanabria al posto di Pellegri e Vlasic al posto di Linetty

50' - Torino in vantaggio: Bellanova porta in vantaggio il Torino. Gendrey non riesce a liberare la sua trequarti, pallone che va verso Bellanova il cui tiro rasoterra finisce all'angolino basso alla destra di Falcone. Torino-Lecce 1-0

46' - Nessun cambio nella ripresa

Alla fine del primo tempo il Lecce pareggia a Torino per 0-0 in una partita bloccata. Prima il Torino, poi i giallorossi hanno manovrato a centrocampo senza trovare il pertugio giusto. Nessuna occasione e poco ritmo da entrambe le parti. Nel Lecce Piccoli sta giocando da titolare in attacco, al posto di Krstovic. Bene Baschirotto che a Dazn spiega: "Continuiamo con questa solidità provando a finalizzare qualche azione offensiva".

44' - Giallorossi avanti nel recupero del primo tempo

42' - Fiammata di Vlasic, con tiro di destro fuori di poco, e Toro in attacco nel finale. Il Lecce controlla bene

31' - Due incursioni di Piccoli e Almqvist, fermate da Zapata e Masina, fanno infuriare D'Aversa che reclamava il calcio di punizione a metà campo in entrambi i casi

30' - Giallorossi molto ordinati tra i reparti

20' - Il Lecce ci prova ma è impreciso: da dimenticare un cross di Gendrey

13' - Occasione per Piccoli, pallone salvato sulla linea da Masina dopo anticipo dell'attaccante sul portiere in conseguenza del primo calcio d'angolo per il Lecce

10' - Le due squadre provano a giocare, la gara è molto equilibrata

1' - Gara iniziata. Lecce in maglia bianca, Toro nella tradizionale casacca granata

Il Lecce in campo a Torino contro i granata dopo la batosta di Bologna. I giallorossi, al centro della classifica, cercano di allontanarsi ancora di più dalla zona B, mentre il Torino è a caccia di punti per l'Europa. Ecco le formazioni ufficiali.