All’orizzonte ci sono già i primi due test amichevoli. La Happy Casa Brindisi di coach Frank Vitucci continua a prepararli i Molise, utilizzando la struttura de “La Molisana Arena” di Campobasso, quartier generale biancazzurro per il lavoro sul campo da basket. L’esordio è in programma sabato alle ore 19,00, sui legni dell’impianto molisano), contro la GeVi Napoli , il giorno successivo sarà la volta del test sui legni del “ PalaMangano ” di Scafati contro la neopromossa formazione campana. Saranno due test che serviranno soprattutto per vedere a che punto è il percorso e per valutare la condizione raggiunta in queste prime settimane di lavoro. Saranno due partite che, tra l’altro, daranno la possibilità di mettere in pratica le cose provate in allenamento sfruttando il ritmo agonistico della partita.

Il ritiro a Campobasso

Brindisi toglierà pertanto i veli nel fine settimana, alzerà il sipario sul nuovo ciclo dopo aver deciso di tirare la riga su quello precedente, indubbiamente vincente ma oramai chiuso. Essere squadra a tutti gli effetti, trasmettere entusiasmo e alimentarlo, lottare sempre per giocarsela con tutte le avversarie. Solo così Perkins e compagni potranno sognare in grande. Dipenderà tutto dal gruppo, dalla squadra biancazzurra avviare questo processo di crescita, fare da volano ad un ambiente che già scalpita per la nuova “creatura” venuta fuori dal mercato estivo. Fermo restando che si tratta di un roster completamente nuovo, che avrà bisogno di tempo per trovare in campo gli equilibri e l’amalgama, il duo Giofrè-Vitucci, di concerto con lo staff dirigenziale, ha cercato di assemblare un gruppo che non abbia solo qualità tecniche, ma soprattutto importanti doti umane. Le primissime impressioni che se ne ricavano sono buone. L’atteggiamento è quello giusto e soprattutto, le facce sono quelle giuste. C’è tanta voglia di sbattersi, tutti lavorano in piena simbiosi e apprendono bene le indicazioni che giungono dallo staff tecnico. Verrebbe da dire che c’è già una buona chimica all’interno del gruppo.

L’I talbasket