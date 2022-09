La Happy Casa Brindisi si congeda dal ritiro di Campobasso superando 84-71 la Gevi Napoli nel primo test di preseason. Una buona gara per la squadra di coach Frank Vitucci dopo poco più di una settimana di lavoro in terra molisana. Un test importante per l’allenatore veneziano, che abbastanza soddisfatto lo è sia per le indicazioni tecniche ricavate sia per l’intensità e l’impegno che i suoi ragazzi hanno palesato nel corso della partita. «Ho visto spirito di squadra e questo è già un ottimo punto di partenza. Certo, ci sono da raffinare ancora molte cose, bisogna portare anche tutti allo stesso livello di preparazione, ma non potrebbe essere diversamente in questo momento. Le sensazioni però sono buone», le parole dell’allenatore veneziano nell’immediato post gara. Hanno brillato Ky Bowman, Dikembe Dixon, Junior Etou e Bruno Mascolo che, per doti tecniche, esperienza e ruolo, hanno dimostrato di poter prendere in mano la squadra. Dopo un avvio in attacco un po’ stentato (appena due punti a referto nei primi 4 minuti del match), ci pensano Bowman (due volte dalla distanza) e Perkins a mettere in moto la formazione brindisina (10-6 al 6’) mentre Mezzanotte e Dixon (entrambi dalla distanza) firmano il +8 (18-10) al minuto 8. Napoli torna sul -2 (22-20) in chiusura di quarto, ma cinque punti di fila di Etou e una tabellata di Mascolo spingono nuovamente Brindisi sul +9 (37-28) al 15’, prima che giunga anche la doppia cifra di vantaggio (42-29) poco più avanti. I pugliesi sembrano avere le idee più chiare, anche se giocano a corrente alternata, ma quando decidono di alzare l’intensità (soprattutto difensiva) per gli avversari è notte fonda. Il massimo vantaggio la Happy Casa lo aggiorna la 27’30” (61-48, penetrazione di Marcquise Reed), poi ha un momento di impasse (69-67 al 34’50”) ma il cambio di passo è dietro l’angolo con Dixon a togliere le castagne del fuoco, riaprendo la forbice al 37’ (75-68) e mettendo la parola fine sull’amichevole. Oggi nuova amichevole a Scafati contro la Givova (ore 18).

HAPPY CASA BRINDISI-GEVI NAPOLI: 84-71

(22-20, 42-33, 65-56, 84-71)

HAPPY CASA BRINDISI: Etou 13, Burnell 8, Reed 6, Bowman 12, Vitucci, Mascolo 9, Bocevski, Mezzanotte 6, Riismaa 2, Bayehe 3, Perkins 11, Dixson 14. All.: Vitucci.

GEVI NAPOLI: Zerini, Michineau 8, Johnson 6, Matera, Dellosto 5, Bamba, Uglietti 7, Williams 21, Stewart 9, Zanotti 15, Sinagra, Stentardo. All.: Pancotto.