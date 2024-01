Gigi Riva, fischi durante il minuto di silenzio a Riyad: cosa è successo? Stesso episodio per Beckenbauer

La triste notizia della morte di Gigi Riva è arrivata anche a Riyad, durante la finale di Supercoppa tra Napoli e Inter. Le due squade hanno rispettato il minuto di silenzio prima dell'inizio del secondo tempo ma dagli spalti dell'Al Awwal Park Stadium sono arrivati dei fischi a cui gli italiani in tribuna hanno replicato con applausi.

L'immagine di Rombo di Tuono è apparsa nello schermo dello stadio e lo speaker ha spiegato di chi si stesse onorando la memoria.

Dagli spalti si sono però sentiti chiaramente dei fischi, con anche i giocatori in campo a cercare di sovrastarli con gli applausi. Un episodio simile si era verificato a gennaio durante il minuto di silenzio per Beckenbauer (semifinale di Supercoppa tra Real Madrid e Atletico Madrid). Da qual che si è appreso, in base a una ricostruzione della Lega di Serie A, nella cultura araba non c'è la tradizione di onorare con il silenzio chi è scomparso di recente.