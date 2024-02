Serie A: Lecce-Roma si giocherà a Pasquetta

La Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi dalla 28esima alla 30esima giornata di Serie A. Nella 28esima giornata, il Lecce giocherà domenica 10 marzo in casa contro il Verona alle 12.30. Nella 29esima giornata, i giallorossi scenderanno in campo sabato 16 marzo, in trasferta, contro la Salernitana. Infine, dopo la sosta per la Nazionale, il Lecce tornerà in campo a Pasquetta. Per la 30esima giornata, Lecce-Roma si giocherà al via del Mare lunedì 1 aprile alle 18.

28ESIMA GIORNATA:

08/03/2024

20.45 Napoli-Torino (Dazn/Sky)

09/03/2024

15.00 Cagliari-Salernitana (Dazn)

15.00 Sassuolo-Frosinone (Dazn)

18.00 Bologna-Inter (Dazn)

20.45 Genoa-Monza (Dazn/Sky)

10/03/2024

12.30 Lecce-Hellas Verona (Dazn/Sky)

15.00 Milan-Empoli (Dazn)

18.00 Juventus-Atalanta (Dazn)

20.45 Fiorentina-Roma (Dazn)

11/03/2024

20.45 Lazio-Udinese (Dazn)

29ESIMA GIORNATA

15/03/2024

20.45 Empoli-Bologna (Dazn/Sky)

16/03/2024

15.00 Monza-Cagliari (Dazn)

15.00 Udinese-Torino (Dazn)

18.00 Salernitana-Lecce (Dazn)

20.45 Frosinone-Lazio (Dazn/Sky)

17/03/2024

12.30 Juventus-Genoa (Dazn/Sky)

15.00 Hellas Verona-Milan (Dazn)

18.00 Atalanta-Fiorentina (Dazn)

18.00 Roma-Sassuolo (Dazn)

20.45 Inter-Napoli (Dazn)

30ESIMA GIORNATA:

30/03/2024

12.30 Napoli-Atalanta (Dazn)

15.00 Genoa-Frosinone (Dazn)

15.00 Torino-Monza (Dazn)

18.00 Lazio-Juventus (Dazn)

20.45 Fiorentina-Milan (Dazn/Sky)

01/04/2024

12.30 Bologna-Salernitana (Dazn/Sky)

15.00 Cagliari-Hellas Verona (Dazn/Sky)

15.00 Sassuolo-Udinese (Dazn)

18.00 Lecce-Roma (Dazn)

20.45 Inter-Empoli (Dazn)