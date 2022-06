Lecce, anticipi e posticipi: gli orari delle prime cinque giornate. Con l'Inter di sabato sera

Dovrà essere un Lecce bello di sera. La Lega di Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi delle prime cinque giornate. Con l'Inter al Via del Mare la partita è stata programmata per sabato 13 agosto alle 20.45, idem per il sabato seguente, quando la squadra di Baroni dovrà andare a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Terza giornata in casa con l'Empoli di domenica sera, poi mercoledì 31 a Napoli (ancora in notturna) e il 5 settembre nel monday night a Torino contro il Toro.

Serie A, anticipi e posticipi: il calendario del Lecce nelle prime cinque giornate

Sabato 13 agosto ore 20.45: Lecce-Inter

Sabato 20 agosto ore 20.45: Sassuolo-Lecce

Domenica 28 agosto ore 20.45: Lecce-Empoli

Mercoledì 31 agosto ore 20.45: Napoli-Lecce

Lunedì 5 settembre ore 20.45: Torino-Lecce