Eccellenza pugliese, l'assistente dell'arbitro si ferma per infortunio ma in tribuna c'è un collega di Serie A e lo sostituisce

Era tra il pubblico di Massafra-Racale, Paolo Laudato, assistente arbitrale con qualche apparizione in Serie A, di Taranto. E quando l'assistente del match, Roberto Francesco Prigigallo della sezione di Bari si è fermato non ci ha pensato due volte: ha chiesto l'autorizzazione, si è fatto prestare la divisa e in campo ci è andato lui.

E così le due squadre di Eccellenza pugliese si sono ritrovate ad avere un guardalinee da Serie A. Per la cronaca è finita 4-0 per il Racale, con i tarantini che adesso dovranno correre ai ripari sul mercato. Ma il protagonista è stato inevitabilmente Laudato, che lunedì scorso era a Cagliari per la partita col Sassuolo e oggi in campo a Massafra.