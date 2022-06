Ceesay firma col Lecce: contratto per due anni. Alle battute finali la trattativa per Frabotta

Assan Ceesay ha firmato il contratto con l'U.S. Lecce. Il 28enne centravanti del Gambia è stato acquisito dal club giallorosso: il contratto di due anni, con opzione per il terzo anno, sarà effettivo a partire dal 1° luglio 2022.

Grazie al Lecce potrà conservare il suo posto nella nazionale del Gambia, con cui ha giocato l’ultima partita il 29 maggio nell’amichevole contro gli Emirati Arabi finita con il punteggio di 1-1. In tutto questo, va detto che lo Zurigo resterà nel suo cuore perché con i neo campioni di Svizzera ha avuto la possibilità di mettersi in mostra, fiducia ripagata a suon di gol e di assist. Da ieri però Ceesay ha voltato pagina.

Ieri pomeriggio dopo l'arrivo aeroporto del Salento a Brindisi, in compagnia della moglie e dell’agente, Ceesay si è diretto subito presso lo studio radiologico Quarta Colosso per dare inizio all’iter delle visite mediche. Era presente anche il responsabile sanitario Giuseppe Congedo che, poco dopo, ha accompagnato il calciatore a Cutrofiano presso il Centro Medico Biolab per la seconda parte delle visite. Tra un esame e un altro Ceesay ha approfittato di piccole pause per chiedere informazioni sulla città di Lecce, sulla sua nuova squadra e sui tifosi giallorossi. Perché, come ha spiegato chi lo conosce bene, per rendere al massimo Ceesay ha assoluto bisogno di sentirsi a casa, di avvertire sulla pelle il calore della gente. E Lecce e il Salento, in questo senso, rappresentano il top in tema di accoglienza.



Nel frattempo, sembra essere giunta alle battute finali la trattativa con la Juventus per il laterale sinistro difensivo Gianluca Frabotta, 22 anni, nell’ultima stagione in serie A con l’Hellas Verona. Il calciatore avrebbe già dato l’okay, ora restano da risolvere le ultime problematiche legate alle condizioni di trasferimento. Probabilmente, si tratterà di un prestito oneroso con diritto di riscatto.