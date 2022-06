Lecce, colpo in attacco: preso il gambiano Assan Ceesay. Arriva dallo Zurigo e gioca in Nazionale

Arriva dal Gambia il primo grande colpo di mercato del Lecce. Dopo l'acquisizione del giovane portiere Federico Brancolini, proveniente dalla Fiorentina, il club di via Colonnello Costadura si è assicurato le prestazioni del centravanti Assan Torrez Ceesay, 28 anni, centravanti dello Zurigo. In questa il neo giallorosso ha messo a segno 22 gol fornendo anche 11 assist in 36 presenze tra campionato e coppa. In totale Ceesay ha collezionato in carriera 58 gol, 27 assist in 187 presenze. Con il Gambia invece ha realizzato 11 gol in 25 partite ufficiali.

Domani lo sbarco nel Salento

Domani pomeriggio Assan Ceesay, 1.88 cm di altezza, sarà a Lecce per sostenere le visite mediche. L'acquisizione del calciatore avverrà a titolo definitivo.