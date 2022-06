Ceesay, arriva in Salento. Ora visite mediche tra Lecce e Cutrofiano, poi la firma del contratto

Benvenuto Ceesay: il centravanti del Lecce è arrivato nel Salento. Ora il giocatore dovrà sottoporsi alle visite mediche e poi sottoscriverà il contratto con l'Us Lecce.

Chi è

Assan Ceesay sarà un nuovo calciatore del Lecce. L'attaccante classe 1994, già nazionale del Gambia (11 gol in 25 presenze), è atterrato a Brindisi da pochi minuti. Tra Lecce e Cutrofiano farà le visite mediche e poi firmerà il contratto, diventando ufficialmente un nuovo tesserato giallorosso.

Nella scorsa stagione ha vinto il titolo in Svizzera con il Lugano, si libera a parametro zero (era in scadenza al 30 giugno 2022). Per il Lecce di Corvino è il primo colpo del mercato estivo, aspettando di definire le altre situazioni già in divenire.

Ceesay ha vissuto un'esperienza in Bundesliga 2, la Serie B tedesca, e ha giocato in passato a Lugano, dove ha imparato la lingua italiana. Nell'ultimo campionato ha messo a segno 20 gol e confezionato 11 assist.