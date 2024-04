Carafa contro Acatullo: torna la grade boxe in Salento

Torna la grande boxe in Salento, nello specifico sul quadrato del PalaOzan di Ugento, con il match di venerdì valido per il titolo italiano dei pesi leggeri tra il campione in carica, il pugile di casa Giuseppe Carafa, e lo sfidante Francesco Acatullo, 36enne fighter campano, ma residente a Voghera, e soprannominato 'La Tigre di Caivano'.

È questa la sfida clou della riunione organizzata dalla Rosanna Conti Cavini Production, con il patrocinio della Federboxe. Per Carafa si tratterà della prima difesa della corona conquistata lo scorso novembre contro Pasquale 'Puma' Di Silvio nell'incontro svoltosi sul ring del Pala Ventura di Lecce.

Sarà la quinta volta che la Puglia ospiterà un match valido per il Tricolore dei leggeri, mentre per Carafa sarà la quarta sfida per il titolo nazionale: in passato è stato in possesso della cintura di campione anche nei pesi superpiuma.