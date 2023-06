Calcio serie A, Falcone torna alla Sampdoria: il portiere torna al club blucerchiato

Wladimiro Falcone torna alla Sampdoria. Il Lecce calcio aveva riscattato il portiere, protagonista assoluto dell'ultima stagione in Serie A. La Samp, però, aveva un'opzione per il contro riscatto, che ha esercitato appena poche ore fa. L'annuncio arriva direttamente dal sito ufficiale del club blucerchiato.

Così come il Milan, che ha ripreso Lorenzo Colombo, anche la Samp oggi ha riscattato Falcone. Per il Lecce in totale una plusvalenza, tra le due operazioni, di circa tre milioni di euro.