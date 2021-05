La Virtus Bologna vince ancora a Brindisi (74-83) e si porta sul 2-0

L'Happy Casa Brindisi non riesce a riportare in parità la serie delle seminali scudetto contro la Virtus Bologna e si arrende in gara-2 alla "V nere" per 74-83. Ora è 2-0 Virtus con gara-3 in programma a Bologna la prossima settimana (2 giugno). La squadra biancazzurra stavolta è più reattiva ma, dopo un buon inizio, si piega alla forza dei ragazzi di Djordjevic i quali conducono il match, specie nel quarto quarto, nonostante Brindisi resti più a lungo in partita.

All'avvio, due triple di Belinelli a parte, Brindisi tira fuori l'orgoglio e capovolge lo 0-6 inaugurale con il suo basket fatto di velocità, lucidità, buona costruzione. Il PalaElio si infiamma e l'Happy Casa ne trae beneficio.Un tecnico a Vitucci fa lievitare la tensione ma Bologna è lì, con Milos Teodosic che segna e distribuisce assist vedendo linee di passaggio che altri non vedono. E' un altro l'approccio di Brindisi che chiude il primo quarto sotto di 1 (18-19) con il doppio play Zanelli-Thompson e con Harrison perfetto dalla lunetta (5/5).

L'avvio di secondo quarto vede Bologna tornare a difendere obbligando Brindisi a trovare nuove soluzioni, e questa volta non c'è la forzatura da tre punti ma attacchi diversi, grazie ad Harrison che batte due volte l'uomo per poi realizzare in penetrazione e da dentro l'area (giocate che in gara-1 non si erano viste) e a Perkins che sottocanestro comincia a fare la voce grossa contro Gamble. Partita avvincente perché se Brindisi torna a giocare in transizione, e facendo circolare bene il pallone pur non trovano sempre lo scarico giusto, Bologna è chirurgica e rapidissima nel piazzare il suo contropiede. Il problema di Brindisi, malgrado 5 rimbalzi a testa per Udom e Perkins, è non riuscire a contenere Teodosic (4/4 da tre), anche quando entra "a freddo" dalla panchina: passa tutto da lui, non solo gli assist specialità della casa. In questo scenario matura, nel terzo quarto, il primo allungo di Bologna (+8). E' il momento in cui Brindisi stringe i denti pur perdendo qualche palla di troppo e non finalizzando azioni costruite.

Ci si mette anche Belinelli che piazza la tripla del +11 Virtus da cui l'Happy Casa risale con determinazione e con i liberi di Udom e Bostic fino al -4 (56-60) prima dell'ultimo tempino. Nel quale Zanelli e compagni provano con tutte le forze a ribaltare l'inerzia del match, ma quando anche Abbas sale in cattedra con tripla e penetrazione più fallo, e Hunter e Gamble a turno dominano al tabellone, le cose si complicano. A 5 minuti dalla fine sul +9 Virtus, con 34 rimbalzi, sul volto dei ragazzi di Vitucci si intravede un po' di scoramento. A 2'45'' dal termine Brindisi ricuce a -6, Djordjevic rimette in campo Teodosic e Belinelli per chiudere i giochi. Chiusi da un ottimo Ricci con la tripla del +11 che l'Happy Casa non riesce più a colmare.