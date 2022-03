Brindisi batte Cremona 87-65 e torna a sorridere

L'Happy Casa Brindisi torna alla vittoria in campionato e mette alle spalle il periodo nero dopo i ko con Brescia e Pesaro. Vittoria convincente e morale rimesso a posto al pari della classifica con l'11esima vittoria e 22 punti che contribuiscono ad alimentare il sogno playoff. Era la prima di Matteo Spagnolo da avversario nella sua città (premiato e applaudito da tutto il palazzetto con tanto di striscione della tifoseria biancazzurra "Matteo orgoglio brindisino"). Ed era la prima al PalaPentassuglia di D'Angelo Harrison che già nei primi due quarti fa vedere le sue qualità trascinando l'Happy Casa mettendo a referto 13 punti, 4 rimbalzi e 1 assist (alla fine saranno 20). Ne scaturisce un primo quarto dominato dalla squadra di Vitucci e chiuso a +20 (31-11), mentre nel secondo quarto il ritorno in partita di Cremona mitiga il divario. All'intervallo è comunque 45-27 per i biancazzurri con un 7/15 da tre contro un 2/11 della Vanoli.

Al cospetto del gioco e della determinazione di Brindisi, Cremona evidenzia i suoi limiti e fa quel che può, aiutata proprio da Spagnolo e da Tinkle. Mentre sulla sponda biancazzurra costituiscono una garanzia Nick Perkins sottocanestro (che chiude con 18 punti) e le transizioni di un Wes Clark sempre più in condizione. Cremona si avvicina a -10 dopo la metà terzo quarto con Spagnolo (che si accende definitivamente e va in doppia cifra chiudendo con 20 punti) con una buona difesa e una buona circolazione di palla. E' il momento più delicato della partita. Che Brindisi tuttavia riesce a gestire anche perché la presenza di Harrison porta la squadra a fare altre scelte rispetto al recente passato. Così Perkins gioca di più sotto il ferro, c'è più lucidità e velocità di pensiero che portano Adrian ad essere efficace nell'ultimo quarto e Redivo a confermarsi sui suoi standard. Insomma, avversario a parte, con Harrison Brindisi è più squadra e chiude la contesa 87-65.