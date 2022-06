Capitan Zanelli lascia Brindisi: "Grazie a tutti, i ricordi restano"

"Quattro anni speciali, 161 partite ufficiali tra campionato e coppe europee, due colori speciali scolpiti sull pelle, sei stato capitano, sei stato sempre uno di noi, ti auguriamo il meglio per il tuo futuro, grazie Ale". Con questo post sui social l'Happy Casa Brindisi ha salutato il suo capitano, numero 6 di canotta, Alessandro Zanelli. Lo stesso Zanelli, sempre sui social, ha scritto: "Le cose finiscono ma i ricordi durano per sempre. Mai frase è stata più vera, Brindisi per me è stata tante cose e ci tengo in queste poche righe a ringraziare la società e i suoi collaboratori, il presidente Nando Marino, il general manager Tullio Marino, il direttore sportivo Simone Giofrè e tutto lo staff tecnico, Frank Vitucci, Alberto Morea, per avermi dato questa bellissima opportunità". Dunque, dopo Alberto Morea, allenatore in seconda, va via anche il playmaker Alessandro Zanelli. Brindisi continua così a rifondare il roster dopo l'ultima stagione in cui non è riuscita a qualificarsi per i playoff scudetto.