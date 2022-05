La Next Nardò sbanca Capo d'Orlando e conquista la permanenza in serie A2. Capolavoro dei granata di coach Battistini

La Next Nardò espugna Capo d'Orlando 86-95 in gara 4 della serie playout e chiude i giochi salvezza, garantendosi la partecipazione al campionato di serie A2 anche per la prossima stagione. Il successo, quello decisivo, arriva nella bolgia del PalaFantozzi, che i granata espugnano al termine di una partita giocata con il carattere e la determinazione che solo le grandi squadre hanno. Il team di coach Michele Battistini ha solo due momenti di difficoltà: all’inizio della partita (15-7 per i siciliani) e nei primi sette minuti dell’ultimo periodo quando vede ridursi il vantaggio da 20 a una sola lunghezza. Ma sull’orlo del precipizio i canestri di Fallucca, Ferguson, Amato e, soprattutto, di Thioune rimettono di nuovo le cose a posto. Nel mezzo solo e soltanto Nardò, straripante in alcuni frangenti, dominante in special modo a rimbalzo (47 a 31 il computo dei palloni tirati giù alla sirena del 40’). Il cuore oltre l’ostacolo e la bolgia dell’impianto siciliano ammutolita tutta d’un tratto. I ragazzi di coach Battistini hanno fatto il loro, e alla grande anche, ribaltando tutto e tutti grazie a una tenuta mentale di alto profilo, che ha permesso espugnare il campo dell’Orlandina, condannandola al ko e alla retrocessione in serie B.