Happy Casa Brindisi-Allianz Trieste live

Torna il campionato di basket di Lega A con la 20a giornata. L'Happy Casa Brindisi in campo al PalaPentassuglia contro l'Allianza Trieste.

Primo Quarto

Quintetto iniziale di Vitucci con Thompson, Bell, Willi, Gaspardo, Perkins. I centimetri fanno subito la differenza per Brindisi, con Thompson a segnare e a dispensare assist. Il neo arrivato Bostic parte in panchina. Trieste va in difficoltà contro i lunghi brindisini, l'Happy Casa difende bene, è concentrata e la sosta, dopo le fatiche in Coppa Italia, pare sia stata provvidenziale: +10 Brindisi (20-10) a 2'35'' dalla fine con i giuliani che che cambiano regia ma sbagliano tanto sottocanestro.