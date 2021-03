Champions League, straordinaria Brindisi: batte i turchi del Karsiyaka 83-79 e conquista la prima vittoria nelle top16

Brindisi batte 83-79 i forti turchi del Pinar Karsiyaka nella seconda giornata del girone I di Champions League riscattando il ko dell’esordio contro l'Hapoel Holon. Vittoria convincente e di squadra, proprio come 48 ore prima in campionato a Bologna al cospetto della Fortitudo. Ma questa volta l’Happy Casa ha dimostrato di sapersi calare perfettamente nella mentalità delle top 16 della competizione europea, ed è questo l’aspetto che dà a coach Frank Vitucci risposte incoraggianti per il prosieguo della stagione. Brindisi ha tenuto sotto controllo la quotata squadra di Smirne (13 vittorie nelle ultime 14 gare tra campionato turco e Champions) con una prestazione solida, esaltante in alcuni singoli quali Bostic (22 punti, 4 rimbalzi, 3 assit, sempre più a suo agio nella nuova realtà brindisina), Thompson (mvp con 23 punti, 9/12 al tiro, 6 assist, 5 rimbalzi, 4 palle recuperate, 1 stoppata), Perkins (19 punti). Pur senza Harrison e Zanelli arrivano segnali di crescita in vista del match di sabato sera alle 20, sempre al PalaPentassuglia, contro la Virtus Bologna dell'uomo assist Teodosic. Classifica del girone I di BCL dopo due giornate: 4 Hapoel Holon; 3 Brindisi e Kariyaka; 2 Tofas Bursa. (Passano le prime due).

HAPPY CASA BRINDISI - PINAR KARSIYAKA 83-79

(17-10, 35-32, 65-49, 83-79)

HAPPY CASA BRINDISI: Bostic 22 (3/8, 4/8, 3 r.), Krubally 2 (1/2, 3 r.), Motta ne, Visconti 2 (1/1, 0/1, 1 r.), Gaspardo 7 (3/4, 0/2, 4 r.), Thompson 23 (8/10, 1/2, 5 r.), Cattapan ne, Udom 2 (1/1, 0/2, 5 r.), Bell 3 (0/4, 1/4, 1 r.), Perkins 19 (8/10, 0/1, 2 r.), Willis 3 (0/2, 0/1, 2 r.), Guido ne. All.: Vitucci.

PINAR KARSIYAKA: Birsen (0/1, 0/2, 2 r.), Morgan 13 (6/10, 0/1, 7 r.), Tuluoglu ne, Agva ne, Erden 2 (1/1, 3 r.), Bitim 5 (1/4, 1/1, 1 r.), Kennedy 7 (3/3, 0/1, 4 r.), Taylor 9 (0/5, 1/4, 3 r.), Henry 10 (3/3, 0/5, 3 r.), M’Baye 21 (5/7, 2/7, 5 r.), Sonsirma 3 (0/2 da 3, 2 r.), Yildirim 9 (2/2, 1/2, 6 r.). All.: Sarica.

ARBITRI: Ciulin (ROM), Kalpakas (SWE), Krejic (SLO).

NOTE - Tiri liberi: Brindisi 15/17, Karsiyaka 22/29. Perc. tiro: Brindisi 31/63 (6/21 da tre, ro 8, rd 24), Karsiyaka 26/61 (5/25 da tre, ro 12, rd 26).

Primo quarto

Gara subito nel vivo con il duello tutto muscoli tra Perkins e Morgan. Brindisi, che inizia con Thompson, Bostic, Gaspardo, Willis e Perkins corre, è concentrata e ha in Bostic l’uomo ovunque: 7 punti frutto del lavoro di squadra. Ritmo e velocità consentono all’Happy Casa di confezionare un ottimo approccio. Il Pinar Karsiyaka va sotto di 10 (16-6) a 3’30’’ dalla fine del primo quarto. Sembra quasi la continuazione del match in casa della Fortitudo Bologna. Ma guai a sottovalutare la squadra di Smirne che malgrado uno 0 su 9 da tre è tenuta in partita dall’ex MBaye. Vitucci mette dentro Bell, Udom, Krubally e chiude avanti il primo quarto: 17-10.

Secondo quarto

Vitucci comincia con Bell, Visconti, Gaspardo, Udom, Krubally. Il Pinar arriva a 0 su 10 dall’arco ma guadagna extra possessi. Coach Sarica avvicenda i suoi, entra anche Erden: 2 metri e 10. Pure Brindisi ruota continuamente ma il Pinar comincia a segnare sottocanestro ed esce fuori nel finale di secondo quarto: 28-24 a 2’ dalla fine. Malgrado una penetrazione di Thompson, che frutta il 2+1, e un arresto e tiro di Bostic, che sale a quota 12, il Pinar ricuce fino a -1 grazie a Henry e nonostante l’1 su 15 da tre di squadra. Il quarto si chiude 35-32 per Brindisi con Bostic sugli scudi (3/6 da due, 2/3 da tre, 2 rimbalzi e 3 assist).

Terzo quarto

Sull’asse Taylor-Hanry il Pinar, che pressa bene, trova il primo vantaggio della gara 35-38. Ma sull’altro asse, Bostic-Perkins, Brindisi fa la voce grossa sotto canestro. C’è equilibrio, si va avanti punto a punto. Poi viene fischiato un antisportivo a Thompson che manda su tutte le furie anche Vitucci. Qui Brindisi è brava a continuare a giocare senza innervosirsi. Anzi, trasforma tutto in energia positiva che sul parquet frutta contropiedi, un Bostic eccelso e il vantaggio di +7 dopo il -3. E poi anche di +10 con transizioni di Thompson e schiacciate di Gaspardo. Nel momento di massima esaltazione biancazzurra Perkins ribadisce altri due punti a canestro ma sente dolore alla caviglia ed è costretto a uscire. Poi arriva la tripla di Bell (reduce da uno 0/5 al tiro) e l’Happy Casa chiude avanti di 16 un ottimo terzo quarto (65-49).

Quarto quarto

Nell’ultimo quarto il Pinar dà subito l’impressione di voler rientrare nel match. Tant’è che accorcia fino a -9. Rientra Perkins che mette altri due punti sottocanestro e dimostra che il dolore alla caviglia è già un ricordo. Bostic mette dentro la quarta tripla e tocca quota 22 punti con 3 falli. Il Pinar pressa sempre sulla rimessa di Brindisi, brava tuttavia ad arrivare immediatamente sottocanestro raccogliendo i frutti con il solito Perkins. Tuttavia con Mbaye (21 punti) il Pinar si avvicina 83-77 a pochi secondi dalla fine. Ma non basta: Brindisi chiude avanti di 4 punti: 83-79.