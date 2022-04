Basket, l'Happy Casa Brindisi a Venezia. In palio i playoff

di Liberato Casole

foto di Max Frigione

L'Happy Casa Brindisi impegnata a Venezia nel turno infrasettimanale del campionato di basket di serie A. In palio punti playoff al cospetto di un avversario in netta ascesa. Bisogna compiere un ultimissimo sforzo per riuscire a raggiungere la salvezza, ovvero l’obiettivo principale che la dirigenza ha sempre dichiarato. A Venezia si gioca il recupero della 1ª giornata di ritorno, è una partita che la Happy Casa non può permettersi di sbagliare. Il servizio