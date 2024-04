Tre a zero a Reggio Emilia contro il Sassuolo e festa Lecce. La squadra di Luca Gotti si avvicina alla salvezza, lo fa con un successo rotondo, con un punteggio sconosciuto in Serie A in trasferta. A segno Dorgu, Gendrey e Piccoli. Il Lecce vola, sale a quota 35 punti in classifica e si gode una giornata memorabile.

Scorri le slides per leggere l'articolo.