Basket, Brindisi perde a testa alta contro Saragozza: ko solo ai supplementari

Fiba Europe Cup amara per la Happy Casa Brindisi uscita sconfitta dopo un supplementare dalla sfida casalinga contro il Casademont Saragozza. Occasione persa per i biancazzurri che, nonostante una partita giocata sempre a inseguire, sfiorano il colpaccio ma pagano a caro prezzo le tante palle perse e la poca lucidità nel finale di gara, durante il tempo supplementare. La squadra di Fabio Corbani esce però a testa alta dal campo, dando (in gran parte) le risposte che tutti si attendevano.

I punti dei biancazzurri: Johnson 24, Morris 21, Mitchell 15, Laquintana 7, Bayehe 7, Laszewski 5, Riismaa 3, Kyzlink 3, Lombardi 2.