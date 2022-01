Brindisi in crisi di gioco e di risultati. Ciò che non va nella squadra di coach Vitucci

È sicuramente il peggiore momento della “gestione Vitucci”. Per carità, le attenuanti per la sconfitta di Brescia ci sono visto lo stop forzato a causa delle positività al Covid nel gruppo-squadra, ma ora la Happy Casa è andata a infilarsi in un vicolo cieco dal quale diventa difficile poterne uscire in fretta. La caduta libera dei biancazzurri è certificata dalle sei sconfitte rimediate nelle ultime sette partite.

Vero è che lo scivolone di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati