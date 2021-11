Girone C, la Juve Stabia ferma la corsa del Bari

Il Bari viene fermato dalla Juve Stabia, il Monopoli pareggia a Vibo Valentia e va a -4 dalla capolista. Mignani perde la seconda partita della sua gestione. Decisivo un rigore realizzato da Eusepi nei minuti finali del primo tempo, per una squadra che ci ha provato ma non ha mai trovato lo specchio della porta.

Biancorossi costretti in 10 nella parte finale del match per il doppio giallo a Gigliotti. L'occasione più grande per il pareggio arriva a 2' dalla fine con D'Errico, ma non va a buon fine la sua conclusione.



Il Monopoli va in vantaggio al Razza di Vibo con Starita dopo 9', ma viene ripreso da Sorrentino alla metà del primo tempo. Colombo si prende un altro punto, accorcia sulla capolista. E domani tocca al Catanzaro, che può tornare a -4 dopo aver perso lo scontro diretto della scorsa settimana al San Nicola.