Il Bari fa harakiri e resta a distanza dal Genoa: non basta Benedetti, il Cittadella impone il pareggio

Un’occasione persa. Il Bari non va oltre l’1-1 in casa contro il Cittadella e resta a -6 dal Genoa e a +7 dal Sudtirol, che ferma proprio i liguri a Bolzano. Di Benedetti al 7’ della ripresa e Maistrello al 37’ le reti che decidono il match del San Nicola, dove il Bari fa ancora fatica a far risultato con continuità contro squadre di bassa classifica. Dopo il 2-2 contro il Como arriva l’1-1 contro i veneti, immischiati nella lotta per non retrocedere. La lotta per il secondo posto è quasi compromessa definitivamente, mentre il terzo sembra in cassaforte, dopo il pari del Parma e quello del Druso. Tra i migliori ancora Benedetti, al suo secondo gol stagionale dopo quello di Brescia, non brilla Cheddira, ancora a secco.

Le formazioni

Mignani ripropone lo stesso schieramento di Pisa eccezion fatta per Zuzek al posto dello squalificato Vicari. 4-3-1-2 per Gorini con Antonucci dietro Ambrosino e Magrassi.

La cronaca

4’ - Cross di Ambrosino per Salvi, il colpo di testa termina fuori.

7’ - Combinazione Cheddira-Esposito, l’attaccante barese conclude alto.

23’ - Cross da destra di Salvi, Ambrosino di testa non centra lo specchio.

39’ - Azione del Bari che si sviluppa da sinistra, Kastrati la blocca in due tempi

43’ - Bellomo recupera un pallone a destra e fa partire l’azione offensiva. Cheddira dopo un batti e ribatti arriva al cross per Benedetti che di testa colpisce il palo.

St

7’ – Angolo di Bellomo, Benedetti di testa trova la deviazione vincente e porta in vantaggio i biancorossi.



27’ – Frustata di Embalo dai 20 metri. Pallone di poco a lato.30’ – Provvidenziale chiusura di Di Cesare su un contropiede del Cittadella.39’ – Pareggio del Cittadella con Maistrello che risolve un batti e ribatti a pochi metri dalla linea di porta.47’ – Caprile salva i suoi deviando in angolo una conclusione a giro di Antonucci.

Il tabellino

Marcatori: 6'st Benedetti (B), 39'st Maistrello (C)

Bari (4-4-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Zuzek, Mazzotta, Bellomo (24'st Molina), Maita, Benedetti (41'st Botta), Morachioli (36'st Mallamo), Esposito (24'st Ceter), Cheddira (36'st Antenucci)

A disp.: Frattali, Matino, Benali, Galano, Scheidler, Ricci, Dorval

A ll. M. Mignani

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati, Salvi (37'st Maistrello), Perticone (c), Pavan, Donnarumma, Vita, Branca, Mastrantonio (15'st Danzi), Antonucci (50'st Felicioli), Ambrosino (15'st Embalo), Magrassi

A disp.: Manfrin, Maniero, Del Fabro, Mattioli, Carriero, Maistrello

All. E. Gorini

Arbitro: Sig. Davide Massa (Imperia); assistenti: Sig. Gaetano Massara (Reggio Calabria) e Sig. Federico Fontani (Siena). Quarto Ufficiale: Sig. Francesco Carrione (Castellammare di Stabia). VAR: Livio Marinelli (Tivoli), AVAR: Ivano Pezzuto (Lecce)

Ammoniti: Perticone (C), Pavan (C), Magrassi (C)

Angoli: 4-9

Rec.: 1'pt; 7'st

Note: il capitano biancorosso Di Cesare in campo con una maschera protettiva dopo la frattura delle ossa nasali rimediata a Pisa

Stadio San Nicola, Bari; piovosa, torrenziale a tratti, 15°C circa, terreno in perfette condizioni; 20.448 spettatori (7.651 abbonati, 42 tifosi ospiti)