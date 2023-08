Antonio Conte, compleanno in Salento e caffè in centro a Lecce: traffico bloccato per fare un selfie. L'ex Juve torna a casa

In centro, su Via Oberdan, con t-shirt e bermuda blu e un cappellino dello stesso colore: a Lecce, stamattina, c'era anche Antonio Conte. Nella sua città, che gli ha dato i natali e che lo ha visto crescere, come uomo e come calciatore. Ieri ha festeggiato il compleanno (54 anni), oggi un giro nel capoluogo salentino. Al bar La Vetta dello Spritz, su Via Oberdan, a pochi metri da Piazza Mazzini, ha chiesto un caffè decaffeinato, è rimasto seduto al tavolino per una mezzoretta, poi è andato via con un paio di amici.

Una rimpatriata

Una rimpatriata, a casa propria. Dove, da sempre, trascorre le vacanze estive. Antonio Conte, del resto, è un figlio del Salento. Con il Lecce ha anche giocato. Poi la diaspora, la Juventus da calciatore, il Bari da allenatore. E qualche "incomprensione" con la tifoseria salentina, per un'esultanza ai tempi della Juve e per aver allenato i rivali di sempre. Oggi, però, in centro c'era la fila di auto per fare una foto con lui. In tanti, appassionati di calcio e curiosi, hanno chiesto al tecnico - libero dopo l'esperienza con il Tottenham - un selfie. Lui ha bevuto il proprio caffè, con educazione ha accontentato quanti c'erano ed è andato via.