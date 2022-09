Il derby diventa "una battaglia medievale": spade ed esibizioni all'intervallo

Non è soltanto un derby, non può essere soltanto una partita di calcio. Altamura-Gravina per la Murgia pugliese è il derby. Quello con la I maiuscola. Che poi, vecchia verità del "pallone", il derby vale sempre di più, che sia Lazio-Roma o Altamura-Gravina. Per entrambe le città è una partita che vale. E siccome, spesso, si parla di storia, qui entra la Storia. Prima della partita allo stadio D'Angelo andrà in scena uno spettacolo congiunto tra il Corteo Storico Montfort di Gravina ed il Corteo Storico Federicus di Altamura.

Altamura-Gravina, le probabili formazioni

Team Altamura (3-5-2): Spina; Bertolo, Schiavino, Lacassia; Murtas, Bolognese, Dipinto, Ganci, Casiello; Sosa, Croce. All.: Ginestra.

Gravina (3-5-2): Mascolo; Ligorio, Sanzone, Parisi; Kharmoud, Bruno, Lauria, Chacon, Galardi; Gonella, Goretta. All.: Summa-Ragone.