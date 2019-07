Temptation Island 2019, anticipazioni seconda puntata. Scatto d'ira di Massimo contro Ilaria: «La faccio schiattare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima puntata diha già riservato molti colpi di scena. Ai fan del programma non è sfuggito che quest'anno i fidanzati sembrano molto più single dei tentatori; ma che cosa vedremo domani (lunedì), in occasione del secondo appuntamento? Sono molte le anticipazioni che circolano sui social e una riguarda la coppia formata daIl profilo Instagram ufficiale del format prodotto daha condiviso i video delle reazioni dei fidanzati dopo il pinnettu. In uno si vede Colantoni su tutte le furie. Cosa ha visto della fidanzata Ilaria? Ricordiamo che nella prima puntata era stata la ragazza a piangere per il comportamento del compagno. Le sue lacrime sono tra le cose che più sono rimaste impresse nella mente dei telespettatori. Tutta colpa del triangolo che si è venuto a formare poche ore dopo l'arrivo nel villaggio delle tentazioni. Colantoni non ha nascosto, infatti, l'intesa con la single, vincitrice di un'edizione delIl filmato che mostra lo scatto d'ira di Colantoni ha lasciato ipotizzare una. La ragazza potrebbe aver reagito al feeling tra il fidanzato e la Lepanto consolandosi tra le braccia di qualcuno. Si sa anche che l'ex gieffina ha abbandonato il programma prima della fine canonica, ma il motivo non è noto.«Non se merita proprio un ca…o - dice nel video Colantoni riferendosi a Ilaria - La faccio schiattare, la faccio schiattare, ragazzi, no che ce stanno male, se mettono a piagne! Ma sti ca…i, io me sto a fa duecentomila problemi, ma stica…i! Ma piagnesse! Questa è una regazzina!».