Almeno un milione di euro al mese. Tanto servirebbe adell'per mantenere il suo stile di vita. É partita da questa dichiarazione, molto discussa, di Taylor Mega l’intervista che le ha fattoa Domenica Live, alla presenza di vari opinionisti.«È stata la classica domanda: “A cosa ambisci nella vita?” Io ho detto un milione di euro al mese. Se vengo criticata perché ho questa ambizione …».ha contestato il modo in cui si Taylor Mega si è mostrata all’Isola dei Famosi.«Sono entrata all’Isola dei Famosi che già si parlava di me, se si fa anche dopo, va bene. Non ho usato l’Isola per sfruttare lo share».Intanto, Barbara D’Urso fa notare che la giovane al polso ha un orologio con diamanti che tiene a sottolineare “veri”.A questo punto viene mandato in onda un video sulla giornata tipo della giovane influencer.Si inizia con lo shopping, si passa poi ai massaggi per rilassarsi. Nel mezzo, qualche selfie con i fan.Come fa a guadagnare così tanto?, domanda Guendalina Tavassi.«Io faccio l’influencer marketing - risponde Taylor Mega - è diverso da fare l’influencer normale, io cerco di coinvolgere il pubblico in ogni modo. Io lavoro con la mia immagine, devo essere sempre perfetta, io i massaggi devo farli per lavoro e li faccio sempre con due telefoni in mano».«C’è qualcosa che non riuscirai mai comprare in nessuna gioielleria - commenta- la sensibilità. Bisogna avere la sensibilità di pensare a tutte le persone che fanno fatica ad arrivare a fine mese. È davvero volgare ostentare tanta ricchezza».Taylor Mega però non ci sta: «Sono partita dal niente. Sono uscita di casa a 18anni. Sono molto sensibile. Ho i soldi perché me li sono guadagnati».Taylor Mega ha poi annunciato che non contatterà Fabrizio Corona e ha aggiunto pure di non voler parlare più dell’ipotetica storia con Flavio Briatore.