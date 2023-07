La storia dei teatri pugliesi, dall'Apollo di Lecce al Piccinni di Bari, raccontati da ​Francesco Pannofino

«Ho abbracciato subito il progetto propostomi dall'amico De Bellis, perché mi sembra straordinario raccontare la storia dei teatri che sono il più antico mezzo di comunicazione. Il fatto che in Italia e nel mondo siano stati costruiti tanti teatri vuol dire che c'erano storie da raccontare e una cultura da far crescere e sviluppare, perché quando la gente va a teatro esce arricchita, sa qualcosa in più perché ogni spettacolo è anche informazione e un motivo di riflessione».

Ha voluto spiegare così la sua partecipazione, come attore, al documentario intitolato 'Il sogno e la Materia', Francesco Pannofino che farà parte del cast insieme Beatrice Giovani e Michele Piccolo. Le riprese del documentario saranno realizzate interamente in Puglia e i luoghi del racconto saranno l'anfiteatro Augusteo di Lucera, il Teatro Cittadino di Noicattaro il più piccolo teatro all'italiana d'Europa, il Teatro Apollo di Lecce e il Teatro Piccini di Bari, con un'introduzione storica sul tema attraverso il Museo MArTA di Taranto e il Parco archeologico di Egnazia.

Il documentario

Il documentario è prodotto da Nicolangelo De Bellis per Hgv Italia, con la regia di Sebastiano Rizzo.

«Sarà un viaggio che valorizzerà e diffonderà la conoscenza dei teatri della nostra regione, attraverso un affascinante dialogo - viene evidenziato - tra il racconto storico architettonico di questi luoghi e la loro magia intrinseca». Il documentario è stato realizzato con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia, con il patrocinio del Teatro Pubblico Pugliese, dei Comuni di Lecce e Noicattaro, e con la collaborazione del Comune di Bari. Il docufilm sarà distribuito da Draka Distribution.