GFVip, Sophie Codegoni lite con Katia Riccarelli: «Ho un problema e non lavo i piatti». La soprano infuriata

Tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Sophie Codegoni è stata rimproverata per non aver lavato i piatti. A puntare il dito contro è stata soprattutto Katia Ricciarelli, che le ha fatto notare di essersi defilata evitando le faccende domestiche. La ragazza ha sottolineato che non era il suo turno e ha fatto presente di aver avuto un problema. Le sue spiegazioni non sono bastate per placare gli animi.

GFVip, Sophie Codegoni dimentica i piatti

Sophie stava chiacchierando con Alex Belli in sauna quando ha capito che Katia aveva qualche problema con lei. Si è avvicinata per chiarire e ha chiesto scusa per essersene dimenticata. «Comunque non era il mio turno, io li ho lavati l'altro giorno», ha spiegato. «Uno può anche aiutare quando non gli tocca», la replica del soprano.

Sophie Codegoni, la discussione con Katia Ricciarelli

«Cucino e lavo anche quando non è il mio turno, oggi avevo un problema e non l'ho fatto. Stavo parlando e il problema è più importante dei piatti», ha aggiunto Sophie. «Fai come vuoi. Sei maggiorenne o forse», la battuta di Ricciarelli.