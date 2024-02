Sanremo 2024, prima serata: la scaletta. Negramaro nella prima parte, Diodato decimo

Sarà Clara, con Diamanti grezzi, ad aprire la prima serata di Sanremo 2024. La scaletta è stata annunciata in mattinata. Tra i pugliesi in gara, i Negramaro sono al settimo posto per l'uscita, poi Diodato al decimo. In generale, invece, Alfa e il Tre saranno gli ultimi. Tra i big c'è attesa anche per Annalisa, la grande favorita, che si esibirà subito dopo Giuliano Sangiorgi.

Sanremo 2024, prima serata: la scaletta

1. Clara, Diamanti grezzi

2. Sangiovanni, Finiscimi

3. Fiorella Mannoia, Mariposa

4. La Sad, Autodistruttivo

5. Irama, Tu no

6. Ghali, Casa mia

7. Negramaro, Ricominciamo tutto

8. Annalisa, Sinceramente

9. Mahmood, Tuta gold

10. Diodato, Ti muovi

11. Loredana Bertè, Pazza

12. Geolier, I p’ me, tu p’ te

13. Alessandra Amoroso, Fino a qui

14. The Kolors, Un ragazzo una ragazza

15. Angelina Mango, La noia

16. Il Volo, Capolavoro

17. BigMama, La rabbia non ti basta

18. Ricchi e Poveri, Ma non tutta la vita

19. Emma, Apnea

20. Nek e Renga, Pazzo di te

21. Mr Rain, Due altalene

22. Bnkr44, Governo punk

23. Gazzelle, Tutto qui

24. Dargen D’Amico, Onda alta

25. Rose Villain, Click boom!

26. Santi Francesi, L’amore in bocca

27. Fred De Palma, Il cielo non ci vuole

28. Maninni, Spettacolare

29. Alfa, Vai!

30. Il Tre, Fragili