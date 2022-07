Zen Circus e Motta al Cinzella: entra nel vivo il programma del festival alle Cave di Fantiano

Avevano fatto tutto insieme, tranne una canzone. E adesso un tour. Dopo il brano di ben 12 minuti che celebra la loro ventennale frequentazione, “Caro fottutissimo amico” , The Zen Circus e Motta si sono concessi una serie di live insieme, come quello che questa sera li vedrà alle Cave di Fantiano (Grottaglie) per il Cinzella Festival. La creatura di Afo 6, che ha inaugurato l’edizione 2022 giovedì scorso, entra dunque nel vivo con due delle realtà indipendenti più amate e anche longeve, che quest’estate hanno deciso di dividere il palco.

Per i The Zen Circus si tratta di un ritorno a Grottaglie dopo l’edizione inaugurale del 2017.

La band è fresca del nuovo album “Cari fottutissimi Amici”, uscito lo scorso 27 maggio ed entrato, nella settimana di uscita, direttamente al terzo posto della classifica dei vinili più venduti in Italia secondo Fimi/Gfk e al sesto posto della classifica dei CD e Vinili più venduti su Amazon.

Il nuovo lavoro



Per la prima volta negli oltre 20 di carriera votata ai circuiti alternativi (salvo pochissime recenti concessioni al mainstream), la band ha voluto creare un disco interamente composto di featuring. Un lavoro che non rimpasta vecchi brani ma si basa su canzoni inedite realizzate per l’occasione, frutto di molteplici collaborazioni con colleghi stimati e amici di vecchia data, non solo tra i musicisti.

Il disco è stato visto come un passaggio di avvicinamento al grande pubblico ma musica e testi non tradiscono la filosofia né l’estetica del gruppo che ha anticipato l’uscita con le release dei brani 118, cantato insieme all’attore. Claudio Santamaria, Caro fottutissimo amico, che dà il nome al disco, cantato appunto con Motta che sarà con loro stasera sul palco e dal singolo Ok Boomer, in cui la band duetta con un altro paladino del cantautorato indipendente italiano, Brunori Sas. Nel disco ci sono anche il super “big” Luca Carboni, Ditonellapiaga (con un brano prodotto da Tommaso Colliva, di fatto un ulteriore featuring del disco), L’altra perla incredibile è quella della giovane cantautrice Emma Nolde, ci sono poi i featuring di Speranza, Management, Fast Animals and Slow Kids e Musica da Cucina.

Ad aprire il concerto saranno le band selezionate nel corso della programmazione invernale di Spazioporto ( Stain, Malamore, Bram Stalker ) e soprattutto le “giovani promesse” del progetto Il Progetto Fame, finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro e attuato da Teatro Pubblico Pugliese.

Il dj set



In chiusura DJ set in rotazione, il tutto incastonato nel verde delle cave e l’area espositiva organizzata da La Factory - Handamade in Italy per una vera e propria esperienza immersiva nel festival nato nel 2017, quando si decise di intitolare la rassegna a una figura femminile molto nota nella cultura popolare di Taranto: una sorta di Bocca di Rosa che nell’immaginario locale avrebbe avuto il merito di iniziare i giovani alla sensualità, reale o sognata, così come il festival intende fare con la musica

Biglietti su DICE, Vivatickets o direttamente al botteghino.